ДАВИДСОН: «Последний год в Днепре – период «темных облаков» для меня»

В «Днепре» Давидсон выступал с 2006-го по 2008-й год. Пришел в команду вместе с Олегом Протасовым, который хорошо его знал по выступлениям в Греции, но стать основным не сумел. И после того, как Протасов покинул днепровский клуб, время Давидсона также пришло к завершению.

«Я пережил тяжелые моменты в Украине во время травмы. За несколько месяцев до этого я расстался с бывшей женой, которая страдала биполярным расстройством и депрессией. Находясь в клубе, я чувствовал огромное давление. В этот период все было очень тяжело: травма, развод, унижение со стороны генерального директора – это был период «темных облаков» для меня.

Помню, однажды я поделился этими трудностями с тренером Олегом Протасовым, и он сказал мне: «Сходи к священнику, чтобы освятиться, потому что, наверное, на тебе порча, ха-ха-ха».

После того, как я покинул «Днепр», я играл некоторое время в Бразилии, а через три месяца получил предложения из Греции и Кипра. В конце концов, я принял предложение от большого кипрского клуба «Омония», где, слава Богу, стал чемпионом, отыграл все матчи без травм и получил любовь болельщиков. Я до сих пор имею с ними прекрасные отношения», – рассказал Давидсон.