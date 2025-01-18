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  4. РЫБАКИНА: Травма? Не знаю, насколько все серьезно. Плохо, что это поясница
Australian Open
18 января 2025, 11:26 |
159
0

РЫБАКИНА: Травма? Не знаю, насколько все серьезно. Плохо, что это поясница

Елена дважды брала медицинский тайм-аут в матче против Даяны Ястремской на Aus Open

18 января 2025, 11:26 |
159
0
РЫБАКИНА: Травма? Не знаю, насколько все серьезно. Плохо, что это поясница
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина в матче 1/16 финала Australian Open 2025 против Даяны Ястремской (6:3, 6:4) дважды брала медицинский тайм-аут.

После завершения встречи казахстанка рассказала о своем повреждении:

«Пока не знаю, насколько все серьезно. Самое плохое, что это поясница, но мы сделаем всё возможное в ближайшие полтора дня. Но сейчас, если честно, кажется, что ситуация не очень хорошая».

Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница противостояния Мэдисон Киз – Даниэль Коллинс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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