РЫБАКИНА: Травма? Не знаю, насколько все серьезно. Плохо, что это поясница

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина в матче 1/16 финала Australian Open 2025 против Даяны Ястремской (6:3, 6:4) дважды брала медицинский тайм-аут.

После завершения встречи казахстанка рассказала о своем повреждении:

«Пока не знаю, насколько все серьезно. Самое плохое, что это поясница, но мы сделаем всё возможное в ближайшие полтора дня. Но сейчас, если честно, кажется, что ситуация не очень хорошая».

Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница противостояния Мэдисон Киз – Даниэль Коллинс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина