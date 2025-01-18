РЫБАКИНА: Травма? Не знаю, насколько все серьезно. Плохо, что это поясница
Елена дважды брала медицинский тайм-аут в матче против Даяны Ястремской на Aus Open
Шестая ракетка мира Елена Рыбакина в матче 1/16 финала Australian Open 2025 против Даяны Ястремской (6:3, 6:4) дважды брала медицинский тайм-аут.
После завершения встречи казахстанка рассказала о своем повреждении:
«Пока не знаю, насколько все серьезно. Самое плохое, что это поясница, но мы сделаем всё возможное в ближайшие полтора дня. Но сейчас, если честно, кажется, что ситуация не очень хорошая».
Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница противостояния Мэдисон Киз – Даниэль Коллинс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига в двух сетах разгромила Эмму в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025
Легендарный боксер выделил стиль левши у Александра