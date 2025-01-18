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  4. «Это был грубый человек». Екс-легионер Днепра разнес Стеценко
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 10:29 |
495
0

«Это был грубый человек». Екс-легионер Днепра разнес Стеценко

Давидсон Мораис вспомнил свое общение с Андреем Стеценко

18 января 2025, 10:29 |
495
0
«Это был грубый человек». Екс-легионер Днепра разнес Стеценко
ФК Днепр. Андрей Стеценко

Бывший легионер «Днепра» Давидсон Мораис откровенно рассказал о генеральном директоре «Днепра» Андрее Стеценко, который издевался с бразильца.

– Для меня это был очень важный момент, потому что во время травм меня унижал генеральный директор клуба, намекая, что я только получаю деньги и ничего не делаю. После ухода тренера Протасова ситуация для меня значительно усложнилась. Сегодня впервые я могу откровенно говорить об этом. В том матче я вернулся на поле, показал великолепную игру и был признан многими лучшим игроком. Это был момент, когда мою ценность в команде наконец-то увидели.

– Вы говорите о тогдашнем генеральном директоре Андрее Стеценко?

– Да, я говорю именно о нем. Это был неприятный, грубый человек, который много унижал меня словами и действиями в этот период из-за моих травм.

Мораис перешел в «Днепр» из греческого «Олимпиакоса» в 2006 году. Бразилец провел два с половиной года в Днепре и в общей сложности сыграл 35 официальных матчей в Украине.

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Давидсон Андрей Стеценко Днепр чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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