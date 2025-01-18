«Это был грубый человек». Екс-легионер Днепра разнес Стеценко

Бывший легионер «Днепра» Давидсон Мораис откровенно рассказал о генеральном директоре «Днепра» Андрее Стеценко, который издевался с бразильца.

– Для меня это был очень важный момент, потому что во время травм меня унижал генеральный директор клуба, намекая, что я только получаю деньги и ничего не делаю. После ухода тренера Протасова ситуация для меня значительно усложнилась. Сегодня впервые я могу откровенно говорить об этом. В том матче я вернулся на поле, показал великолепную игру и был признан многими лучшим игроком. Это был момент, когда мою ценность в команде наконец-то увидели.

– Вы говорите о тогдашнем генеральном директоре Андрее Стеценко?

– Да, я говорю именно о нем. Это был неприятный, грубый человек, который много унижал меня словами и действиями в этот период из-за моих травм.

Мораис перешел в «Днепр» из греческого «Олимпиакоса» в 2006 году. Бразилец провел два с половиной года в Днепре и в общей сложности сыграл 35 официальных матчей в Украине.