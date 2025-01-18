ФОТО. «Наслаждался». Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу своей команды над «Фамаликау» (4:0) в 18 туре чемпионата Португалии.

«Сегодня наслаждался тем, как работает наша команда! Дальше Лига чемпионов», – написал Трубин на своей странице в Instagram.

Следующий матч «Бенфика» сыграет уже во вторник, 21 января. Соперником команды Анатолия Трубина в Лиге чемпионов станет каталонская «Барселона».

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Фамаликау»