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  4. ФОТО. «Наслаждался». Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики
Португалия
18 января 2025, 09:24 |
291
0

ФОТО. «Наслаждался». Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики

Бенфика разгромила соперника в чемпионате

18 января 2025, 09:24 |
291
0
ФОТО. «Наслаждался». Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу своей команды над «Фамаликау» (4:0) в 18 туре чемпионата Португалии.

«Сегодня наслаждался тем, как работает наша команда! Дальше Лига чемпионов», – написал Трубин на своей странице в Instagram.

Следующий матч «Бенфика» сыграет уже во вторник, 21 января. Соперником команды Анатолия Трубина в Лиге чемпионов станет каталонская «Барселона».

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Фамаликау»

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Фамаликау Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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