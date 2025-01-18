Португалия18 января 2025, 09:24 |
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ФОТО. «Наслаждался». Трубин отреагировал на разгромную победу Бенфики
Бенфика разгромила соперника в чемпионате
18 января 2025, 09:24 |
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на разгромную победу своей команды над «Фамаликау» (4:0) в 18 туре чемпионата Португалии.
«Сегодня наслаждался тем, как работает наша команда! Дальше Лига чемпионов», – написал Трубин на своей странице в Instagram.
Следующий матч «Бенфика» сыграет уже во вторник, 21 января. Соперником команды Анатолия Трубина в Лиге чемпионов станет каталонская «Барселона».
Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Фамаликау»
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