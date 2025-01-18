Бражко рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо после травмы

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко ответил на вопрос о своем восстановлении после травмы голеностопа, которую он получил в декабре.

22-летний хавбек настроен оптимистично и готовится к возвращению к тренировкам:

«Еще немного подождать, и уже вернусь в общую группу. Думаю, что после матча с «Галатасараем» буду работать вместе со всеми, хотя пока с определенными ограничениями. Вскоре вернусь».

Матч 7-го тура группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» состоится 21 января в Стамбуле.

В текущем сезоне Бражко провел за Динамо 25 матчей и забил 4 гола, если учитывать все клубные турниры.