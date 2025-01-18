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  4. Бражко рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо после травмы
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 07:47 | Обновлено 18 января 2025, 08:06
188
0

Бражко рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо после травмы

Хавбек ожидает, что после матча Лиги Европы вернется в основную группу

18 января 2025, 07:47 | Обновлено 18 января 2025, 08:06
188
0
Бражко рассказал, когда вернется к тренировкам с Динамо после травмы
ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко ответил на вопрос о своем восстановлении после травмы голеностопа, которую он получил в декабре.

22-летний хавбек настроен оптимистично и готовится к возвращению к тренировкам:

«Еще немного подождать, и уже вернусь в общую группу. Думаю, что после матча с «Галатасараем» буду работать вместе со всеми, хотя пока с определенными ограничениями. Вскоре вернусь».

Матч 7-го тура группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» состоится 21 января в Стамбуле.

В текущем сезоне Бражко провел за Динамо 25 матчей и забил 4 гола, если учитывать все клубные турниры.

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Николай Степанов Источник: YouTube
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