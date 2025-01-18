Украина. Премьер лига18 января 2025, 05:55 | Обновлено 18 января 2025, 06:31
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ВИДЕО. Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире
Хавбек киевской команды ответил на актуальные вопросы
18 января 2025, 05:55 | Обновлено 18 января 2025, 06:31
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Вечером 17 января состоялась трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.
В прямом эфире читатели узнали главные новости из клуба, а также пообщались с футболистом команды.
Смотрите стрим с хавбеком киевской команды Владимир Бражко.
16 января киевская команда сыграла контрольные матчи против Марибора из Словении (2:0) иЦСКА 1948 из Болгарии (4:1).
Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
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