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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 05:55 | Обновлено 18 января 2025, 06:31
56
0

ВИДЕО. Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире

Хавбек киевской команды ответил на актуальные вопросы

18 января 2025, 05:55 | Обновлено 18 января 2025, 06:31
56
0
ВИДЕО. Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире

Вечером 17 января состоялась трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.

В прямом эфире читатели узнали главные новости из клуба, а также пообщались с футболистом команды.

Смотрите стрим с хавбеком киевской команды Владимир Бражко.

16 января киевская команда сыграла контрольные матчи против Марибора из Словении (2:0) иЦСКА 1948 из Болгарии (4:1).

Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Владимир Бражко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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