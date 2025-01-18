ВИДЕО. Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире

Вечером 17 января состоялась трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.

В прямом эфире читатели узнали главные новости из клуба, а также пообщались с футболистом команды.

Смотрите стрим с хавбеком киевской команды Владимир Бражко.

16 января киевская команда сыграла контрольные матчи против Марибора из Словении (2:0) иЦСКА 1948 из Болгарии (4:1).

Стрим из лагеря Динамо. Бражко в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE