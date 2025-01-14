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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 19:30 | Обновлено 14 января 2025, 19:58
732
0

Стрим из лагеря Динамо. Пихаленок в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

Начало эфира запланировано на 14 января 19:30

14 января 2025, 19:30 | Обновлено 14 января 2025, 19:58
732
0
Стрим из лагеря Динамо. Пихаленок в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 14 января проходит трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.

В прямом эфире читатели узнают главные новости из клуба, а также пообщаются с футболистом команды.

Начало стрима с хавбеком Александром Пихаленком запланировано на 19:30.

16 января киевская команда сыграет контрольные матчи против ЦСКА 1948 из Болгарии и Марибора из Словении.

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским Видзевом (1:1).

Стрим из лагеря Динамо. Пихаленок в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE

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смотреть онлайн Динамо Киев Александр Пихаленок учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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