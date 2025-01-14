Стрим из лагеря Динамо. Пихаленок в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
Начало эфира запланировано на 14 января 19:30
Вечером 14 января проходит трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.
В прямом эфире читатели узнают главные новости из клуба, а также пообщаются с футболистом команды.
Начало стрима с хавбеком Александром Пихаленком запланировано на 19:30.
16 января киевская команда сыграет контрольные матчи против ЦСКА 1948 из Болгарии и Марибора из Словении.
Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским Видзевом (1:1).
Стрим из лагеря Динамо. Пихаленок в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE
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