Вечером 14 января проходит трансляция из тренировочного лагеря Динамо Киев в Турции.

В прямом эфире читатели узнают главные новости из клуба, а также пообщаются с футболистом команды.

Начало стрима с хавбеком Александром Пихаленком запланировано на 19:30.

16 января киевская команда сыграет контрольные матчи против ЦСКА 1948 из Болгарии и Марибора из Словении.

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским Видзевом (1:1).

Стрим из лагеря Динамо. Пихаленок в прямом эфире. Смотреть онлайн LIVE