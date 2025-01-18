Источник: игрок Второй лиги может продолжить карьеру в Эмиратах

Вингер клуба «Пробой» Богдан Оринчак может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Ни один украинский клуб пока не проявил интереса к игроку, который является лучшим бомбардиром первой части сезона во Второй лиге (11 голов в 12 матчах).

Однако по инсайдерской информации, зарубежные агенты предлагают Оринчаку перспективные варианты в Европе и даже в Эмиратах.

Сейчас футболист ожидает официального контракта. После этого он планирует обсудить с руководством клуба «Пробой» Городенка дальнейшие шаги в своей карьере.

Оринчак играл за клубы «Прикарпатье», «Рух», «Минай», «Волынь», «Полесье», «Диназ», «Звягель», «Пробой».