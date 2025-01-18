Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: игрок Второй лиги может продолжить карьеру в Эмиратах
Украина. Вторая лига
18 января 2025, 09:57 | Обновлено 18 января 2025, 11:04
205
0

Источник: игрок Второй лиги может продолжить карьеру в Эмиратах

Богдан Оринчак из клуба Пробой Городенка может уйти в трансферное окно

18 января 2025, 09:57 | Обновлено 18 января 2025, 11:04
205
0
Источник: игрок Второй лиги может продолжить карьеру в Эмиратах
ФК Пробой. Богдан Оринчак

Вингер клуба «Пробой» Богдан Оринчак может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает футбольный журналист Дмитрий Венков.

Ни один украинский клуб пока не проявил интереса к игроку, который является лучшим бомбардиром первой части сезона во Второй лиге (11 голов в 12 матчах).

Однако по инсайдерской информации, зарубежные агенты предлагают Оринчаку перспективные варианты в Европе и даже в Эмиратах.

Сейчас футболист ожидает официального контракта. После этого он планирует обсудить с руководством клуба «Пробой» Городенка дальнейшие шаги в своей карьере.

Оринчак играл за клубы «Прикарпатье», «Рух», «Минай», «Волынь», «Полесье», «Диназ», «Звягель», «Пробой».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс трогательно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Артем БЕСЕДИН: «Были и другие варианты продолжения карьеры»
Богдан Оринчак Пробой Городенка Вторая лига Украины трансферы чемпионат ОАЭ по футболу Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 18 января 2025, 11:24 0
Ньюкасл – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 января в 14:30 по Киеву

Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Футбол | 17 января 2025, 11:43 10
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото

Александр Зубков ничего не запрещает жене

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Бокс | 18.01.2025, 07:34
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17.01.2025, 17:28
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 06:45
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Ястремская проиграла Рыбакиной и завершила выступления на Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
17.01.2025, 14:37 50
Хоккей
Sport.ua ищет авторов/блогеров
Sport.ua ищет авторов/блогеров
17.01.2025, 14:41
Другие виды
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 25
Футбол
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
16.01.2025, 12:15
Бокс
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем