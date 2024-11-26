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Украина. Вторая лига
26 ноября 2024, 12:13 | Обновлено 26 ноября 2024, 12:26
242
0

Лидер Второй лиги попрощался с пятью игроками

Стороны обоюдно прекратили сотрудничество

26 ноября 2024, 12:13 | Обновлено 26 ноября 2024, 12:26
242
0
Лидер Второй лиги попрощался с пятью игроками
НК Пробой

Один из лидеров Второй лиги Украины НК «Пробой» объявил о конце сотрудничества с пятью футболистами команды.

Как отмечается на официальном сайте, расположение клуба покинули такие игроки: Артем Креховецкий, Виталий Пархуц, Станислав Василенко, Роман Дитко и Эдуард Ключко.

Важно подчеркнуть, что стороны обоюдно пришли к согласию прекратить сотрудничество.

В турнирной таблице Второй лиги «Пробой» занимает второе место в группе А. За 12 сыгранных туров команда смогла набрать 26 очков.

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Пробой Городенка Вторая лига Украины
Андрій Вітренко Источник
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