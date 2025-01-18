Безбородько, покинув Колос, получил предложение от другого клуба УПЛ
Денис может продолжить карьеру в одесском Черноморце
Украинский нападающий Денис Безбородько получил предложение от одесского «Черноморца», сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Форвард 17 января официально покинул клуб «Колос», получивший статус свободного агента.
Одесский клуб должен решить проблему с запретом на регистрацию новых игроков, и одним из потенциальных новичков команды может стать именно Безбородько.
В текущем сезоне нападающий лишь дважды выходил в стартовом составе «Колоса» в УПЛ и за первую часть сезона не отличился результативными действиями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Латвийский экс-боксер считает, что мы больше не увидим Александра на ринге
Легендарный боксер выделил стиль левши у Александра