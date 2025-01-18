Безбородько, покинув Колос, получил предложение от другого клуба УПЛ

Украинский нападающий Денис Безбородько получил предложение от одесского «Черноморца», сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Форвард 17 января официально покинул клуб «Колос», получивший статус свободного агента.

Одесский клуб должен решить проблему с запретом на регистрацию новых игроков, и одним из потенциальных новичков команды может стать именно Безбородько.

В текущем сезоне нападающий лишь дважды выходил в стартовом составе «Колоса» в УПЛ и за первую часть сезона не отличился результативными действиями.