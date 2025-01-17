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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер молодежной сборной Украины остался без клуба
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 15:33 |
450
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер молодежной сборной Украины остался без клуба

«Колос» попрощался с Денисом Безбородько

17 января 2025, 15:33 |
450
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер молодежной сборной Украины остался без клуба
ФК Колос. Денис Безбородько

Ковалевский «Колос» официально объявил об уходе украинского нападающего Дениса Безбородько.

Отмечается, что разрыв контракта произошел по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист присоединился к «Колосу» летом 2022 года и за это время провел в составе клуба 63 матча, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В частности, в этом сезоне игрок принял участие в 12 поединках команды, но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

На счету Дениса Безбородько 16 матчей и 5 голов за молодежную сборную Украины.

Ранее «Колос» официально расторг контракт с Игорем Харатиным.

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Дмитро Вус Источник: ФК Колос Ковалевка
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