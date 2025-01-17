ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер молодежной сборной Украины остался без клуба

Ковалевский «Колос» официально объявил об уходе украинского нападающего Дениса Безбородько.

Отмечается, что разрыв контракта произошел по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист присоединился к «Колосу» летом 2022 года и за это время провел в составе клуба 63 матча, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В частности, в этом сезоне игрок принял участие в 12 поединках команды, но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

На счету Дениса Безбородько 16 матчей и 5 голов за молодежную сборную Украины.

Ранее «Колос» официально расторг контракт с Игорем Харатиным.