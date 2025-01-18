Антирейтинг. Стало известно, какой клуб нанес наименьше ударов в сезоне УПЛ

Стало известно, какая команда УПЛ нанесла меньше ударов по воротам соперника в первой части сезона.

Одесский Черноморец имеет меньше ударов по воротам соперника – лишь 131 удар.

В топ-5 антирейтинг также входят Левый Берег, Ворскла, Ингулец, Заря.

Наименьше ударов в первой части сезона УПЛ имеют:

1. Черноморец – 131

2. Левый Берег – 143

3. Ворскла – 152

4. Ингулец – 160

5. Заря – 173

Данные: Wyscout