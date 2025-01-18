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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 11:45 | Обновлено 18 января 2025, 12:06
147
0

Антирейтинг. Стало известно, какой клуб нанес наименьше ударов в сезоне УПЛ

Одесский Черноморец нанес лишь 131 удар в осенней части сезона

18 января 2025, 11:45 | Обновлено 18 января 2025, 12:06
147
0
Антирейтинг. Стало известно, какой клуб нанес наименьше ударов в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Черноморец

Стало известно, какая команда УПЛ нанесла меньше ударов по воротам соперника в первой части сезона.

Одесский Черноморец имеет меньше ударов по воротам соперника – лишь 131 удар.

В топ-5 антирейтинг также входят Левый Берег, Ворскла, Ингулец, Заря.

Наименьше ударов в первой части сезона УПЛ имеют:

  • 1. Черноморец – 131
  • 2. Левый Берег – 143
  • 3. Ворскла – 152
  • 4. Ингулец – 160
  • 5. Заря – 173

Данные: Wyscout

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статистика Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ингулец Заря Луганск
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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