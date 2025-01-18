Украина. Премьер лига18 января 2025, 11:45 | Обновлено 18 января 2025, 12:06
147
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Антирейтинг. Стало известно, какой клуб нанес наименьше ударов в сезоне УПЛ
Одесский Черноморец нанес лишь 131 удар в осенней части сезона
18 января 2025, 11:45 | Обновлено 18 января 2025, 12:06
147
0
Стало известно, какая команда УПЛ нанесла меньше ударов по воротам соперника в первой части сезона.
Одесский Черноморец имеет меньше ударов по воротам соперника – лишь 131 удар.
В топ-5 антирейтинг также входят Левый Берег, Ворскла, Ингулец, Заря.
Наименьше ударов в первой части сезона УПЛ имеют:
- 1. Черноморец – 131
- 2. Левый Берег – 143
- 3. Ворскла – 152
- 4. Ингулец – 160
- 5. Заря – 173
Данные: Wyscout
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