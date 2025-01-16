Украина. Премьер лига16 января 2025, 09:38 | Обновлено 16 января 2025, 09:48
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Стало известно, какая команда получила наибольше желтых карточек в УПЛ
Житомирское Полесье получило 44 горчичника в осенней части сезона
16 января 2025, 09:38 | Обновлено 16 января 2025, 09:48
116
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Стало известно, какая команда получила больше желтых карточек в текущем сезоне УПЛ.
Житомирская команда Полесье является лидером УПЛ по количеству желтых карточек – 44 горчичника.
Топ-5 команд УПЛ по количеству желтых карточек в сезоне:
- 1. Полесье Житомир – 44
- 2. Левый Берег Киев – 40
- 3. ЛНЗ Черкассы – 38
- 4. Колос Ковалевка – 38
- 5. Верес Ровно – 37
Данные: Wyscout
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