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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 09:38 | Обновлено 16 января 2025, 09:48
116
0

Стало известно, какая команда получила наибольше желтых карточек в УПЛ

Житомирское Полесье получило 44 горчичника в осенней части сезона

16 января 2025, 09:38 | Обновлено 16 января 2025, 09:48
116
0
Стало известно, какая команда получила наибольше желтых карточек в УПЛ
УПЛ. Полесье Житомир

Стало известно, какая команда получила больше желтых карточек в текущем сезоне УПЛ.

Житомирская команда Полесье является лидером УПЛ по количеству желтых карточек – 44 горчичника.

Топ-5 команд УПЛ по количеству желтых карточек в сезоне:

  • 1. Полесье Житомир – 44
  • 2. Левый Берег Киев – 40
  • 3. ЛНЗ Черкассы – 38
  • 4. Колос Ковалевка – 38
  • 5. Верес Ровно – 37

Данные: Wyscout

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статистика рейтинг чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Wyscout ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Левый Берег Киев Колос Ковалевка Верес Ровно предупреждение (желтая карточка)
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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