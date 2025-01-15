Названо, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ

Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ.

Игрок ЛНЗ Фрэнсис Момо чаще других попадал в положение вне игры в этом сезоне.

У Момо наибольшее количество офсайдов в первой части сезона – 15.

Больше всего офсайдов в первой части сезона УПЛ имеют:

1. Фрэнсис Момо (ЛНЗ) – 15

2. Игорь Краснопир (Рух) – 13

3. Алексей Хобленко (Черноморец) – 12

4–5. Даниэль Соса (Кривбасс) – 11

4–5. Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 11

Данные: Wyscout