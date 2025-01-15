Украина. Премьер лига15 января 2025, 04:57 | Обновлено 15 января 2025, 05:08
64
0
Названо, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ
Легионер ЛНЗ Фрэнсис Момо 15 раз за полгода оказался в положении вне игры
15 января 2025, 04:57 | Обновлено 15 января 2025, 05:08
64
0
Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ.
Игрок ЛНЗ Фрэнсис Момо чаще других попадал в положение вне игры в этом сезоне.
У Момо наибольшее количество офсайдов в первой части сезона – 15.
Больше всего офсайдов в первой части сезона УПЛ имеют:
- 1. Фрэнсис Момо (ЛНЗ) – 15
- 2. Игорь Краснопир (Рух) – 13
- 3. Алексей Хобленко (Черноморец) – 12
- 4–5. Даниэль Соса (Кривбасс) – 11
- 4–5. Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 11
Данные: Wyscout
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