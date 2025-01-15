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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 04:57 | Обновлено 15 января 2025, 05:08
64
0

Названо, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ

Легионер ЛНЗ Фрэнсис Момо 15 раз за полгода оказался в положении вне игры

15 января 2025, 04:57 | Обновлено 15 января 2025, 05:08
64
0
Названо, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ
ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Стало известно, какой игрок чаще всех попадал в офсайд в текущем сезоне УПЛ.

Игрок ЛНЗ Фрэнсис Момо чаще других попадал в положение вне игры в этом сезоне.

У Момо наибольшее количество офсайдов в первой части сезона – 15.

Больше всего офсайдов в первой части сезона УПЛ имеют:

  • 1. Фрэнсис Момо (ЛНЗ) – 15
  • 2. Игорь Краснопир (Рух) – 13
  • 3. Алексей Хобленко (Черноморец) – 12
  • 4–5. Даниэль Соса (Кривбасс) – 11
  • 4–5. Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 11

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Хуан Альвина Безерра Фрэнсис Момо Игорь Краснопир Рух Львов Алексей Хобленко Даниэль Соса Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог офсайд (вне игры)
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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