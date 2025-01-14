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Украина. Премьер лига
14 января 2025, 08:03 | Обновлено 14 января 2025, 08:16
156
0

Стало известно, какой игрок УПЛ имеет наибольше обводок один в один

Хуан Альвина Безерра из Александрии сделал 134 попытки дриблинга

14 января 2025, 08:03 | Обновлено 14 января 2025, 08:16
156
0
Стало известно, какой игрок УПЛ имеет наибольше обводок один в один
УПЛ. Хуан Альвина Безерра

Стало известно, какой игрок имеет больше обводок один в один в первой части сезона УПЛ.

Игрок Александрии Хуан Альвина Безерра чаще всех начинал дриблинг в первой части сезона.

В активе бразильского полузащитника – 134 попытки обводок.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству обводок один в один:

  • 1. Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 134
  • 2. Кевин (Шахтер) – 91
  • 3. Владислав Велетень (Колос) – 86
  • 4. Александр Назаренко (Полесье) – 81
  • 5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 78

Данные: Wyscout

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статистика рейтинг чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Wyscout Колос Ковалевка Хуан Альвина Безерра Александрия Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Кевин (Шахтер) Владислав Велетень Александр Назаренко (футболист) Мухаррем Яшари
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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