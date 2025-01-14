Стало известно, какой игрок УПЛ имеет наибольше обводок один в один

Стало известно, какой игрок имеет больше обводок один в один в первой части сезона УПЛ.

Игрок Александрии Хуан Альвина Безерра чаще всех начинал дриблинг в первой части сезона.

В активе бразильского полузащитника – 134 попытки обводок.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству обводок один в один:

1. Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 134

2. Кевин (Шахтер) – 91

3. Владислав Велетень (Колос) – 86

4. Александр Назаренко (Полесье) – 81

5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 78

Данные: Wyscout