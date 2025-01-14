Украина. Премьер лига14 января 2025, 08:03 | Обновлено 14 января 2025, 08:16
156
0
Стало известно, какой игрок УПЛ имеет наибольше обводок один в один
Хуан Альвина Безерра из Александрии сделал 134 попытки дриблинга
14 января 2025, 08:03 | Обновлено 14 января 2025, 08:16
156
0
Стало известно, какой игрок имеет больше обводок один в один в первой части сезона УПЛ.
Игрок Александрии Хуан Альвина Безерра чаще всех начинал дриблинг в первой части сезона.
В активе бразильского полузащитника – 134 попытки обводок.
Топ-5 игроков УПЛ по количеству обводок один в один:
- 1. Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 134
- 2. Кевин (Шахтер) – 91
- 3. Владислав Велетень (Колос) – 86
- 4. Александр Назаренко (Полесье) – 81
- 5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 78
Данные: Wyscout
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