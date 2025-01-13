Стало известно, какая команда наибольше фолила в текущем сезоне УПЛ

Стало известно, какая команда больше всего фолила в текущем сезоне УПЛ.

Футболисты львовского Руха сфолили наибольшее количество раз.

У львовской команды больше всего фолов в первой части текущего сезона – 224 фола.

Топ-5 команд с наибольшим количеством фолов:

1. Рух Львов – 224

2. Верес Ровно – 218

3. Полесье Житомир – 212

4. Оболонь Киев – 208

5. Колос Ковалевка – 200

Данные: Wyscout