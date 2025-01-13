Украина. Премьер лига13 января 2025, 09:37 | Обновлено 13 января 2025, 09:46
163
0
Стало известно, какая команда наибольше фолила в текущем сезоне УПЛ
Футболисты львовского Руха сфолили 224 раза в первой части сезона
13 января 2025, 09:37 | Обновлено 13 января 2025, 09:46
163
0
Стало известно, какая команда больше всего фолила в текущем сезоне УПЛ.
Футболисты львовского Руха сфолили наибольшее количество раз.
У львовской команды больше всего фолов в первой части текущего сезона – 224 фола.
Топ-5 команд с наибольшим количеством фолов:
- 1. Рух Львов – 224
- 2. Верес Ровно – 218
- 3. Полесье Житомир – 212
- 4. Оболонь Киев – 208
- 5. Колос Ковалевка – 200
Данные: Wyscout
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