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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 09:37 | Обновлено 13 января 2025, 09:46
163
0

Стало известно, какая команда наибольше фолила в текущем сезоне УПЛ

Футболисты львовского Руха сфолили 224 раза в первой части сезона

13 января 2025, 09:37 | Обновлено 13 января 2025, 09:46
163
0
Стало известно, какая команда наибольше фолила в текущем сезоне УПЛ
УПЛ

Стало известно, какая команда больше всего фолила в текущем сезоне УПЛ.

Футболисты львовского Руха сфолили наибольшее количество раз.

У львовской команды больше всего фолов в первой части текущего сезона – 224 фола.

Топ-5 команд с наибольшим количеством фолов:

  • 1. Рух Львов – 224
  • 2. Верес Ровно – 218
  • 3. Полесье Житомир – 212
  • 4. Оболонь Киев – 208
  • 5. Колос Ковалевка – 200

Данные: Wyscout

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статистика рейтинг чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Wyscout Колос Ковалевка Рух Львов Верес Ровно Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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