Украина. Премьер лига11 января 2025, 07:43 | Обновлено 11 января 2025, 07:54
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Стало известно, кто выполнил наибольше фланговых подач в сезоне УПЛ
Защитник Алексей Сыч из Руха стал лидером рейтинга с 78 подачами
11 января 2025, 07:43 | Обновлено 11 января 2025, 07:54
98
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Стало известно, какой игрок выполнил больше фланговых подач в первой части сезона УПЛ.
Игрок Руха Алексей Сыч стал лидером рейтинга УПЛ по количеству верховых подач (78).
Топ-5 футболистов УПЛ по количеству подач
- 1. Алексей Сыч (Рух) – 78
- 2. Александр Назаренко (Полесье) – 65
- 3. Владислав Велетень (Колос) – 64
- 4–5. Денис Антюх (Заря) – 57
- 4–5. Александр Тымчик (Динамо) – 57
Данные: Wyscout
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