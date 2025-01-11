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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 07:43 | Обновлено 11 января 2025, 07:54
98
0

Стало известно, кто выполнил наибольше фланговых подач в сезоне УПЛ

Защитник Алексей Сыч из Руха стал лидером рейтинга с 78 подачами

11 января 2025, 07:43 | Обновлено 11 января 2025, 07:54
98
0
Стало известно, кто выполнил наибольше фланговых подач в сезоне УПЛ
ФК Рух. Алексей Сыч

Стало известно, какой игрок выполнил больше фланговых подач в первой части сезона УПЛ.

Игрок Руха Алексей Сыч стал лидером рейтинга УПЛ по количеству верховых подач (78).

Топ-5 футболистов УПЛ по количеству подач

  • 1. Алексей Сыч (Рух) – 78
  • 2. Александр Назаренко (Полесье) – 65
  • 3. Владислав Велетень (Колос) – 64
  • 4–5. Денис Антюх (Заря) – 57
  • 4–5. Александр Тымчик (Динамо) – 57

Данные: Wyscout

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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