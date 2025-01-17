Оболонь возьмет в Турцию 25 футболистов

Как стало известно Sport.ua футболисты «Оболони» 21 января транзитом через Кишинев отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию. Ожидается, что в составе спортивной делегации «пивоваров» будет 25 футболистов.

По имеющимся данным в Турции подопечные Сергея Шищенко проведут восемь контрольных матчей. Соперники в шести уже определены: 25 января киевляне будут играть с «Септевмри» из Болгарии, 28-го – с ЛКС из Польши. Первого февраля сыграют сразу два поединка, утром – с австрийским «Рапидом-2», а вечером с еще одной польской командой – «Висла». Седьмого февраля померяются силами со «Злином» (Чехия) и 11 – с «Милсами» (Молдова).

Перед возвращением домой киевляне запланировали еще два спарринга: 13-го и 14-го февраля, соперники - уточняются.

Сейчас в «Оболони» – два новобранца: Денис Устименко из «Кривбасса» и Олег Ильин из «Колоса». Еще с одним потенциальным новичком ведутся переговоры.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал ближайшее трансферное окно.