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Украина. Первая лига
13 января 2025, 19:32 |
487
0

«Не можем подписать тех, кого хотим». Тренер клуба УПЛ – о трансферах

Сергей Шищенко рассказал о бюджете «Оболони»

13 января 2025, 19:32 |
487
0
«Не можем подписать тех, кого хотим». Тренер клуба УПЛ – о трансферах
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевского клуба «Оболонь» Сергей Шищенко признался, что команда не имеет большого бюджета и будет ограничена финансовыми условиями во время ближайшего трансферного окна:

«Что касается бюджета команды, у нас есть клубы, которые не сильно смотрят на бюджет. В «Оболони» скромные условия. Во время трансферного окна мы не сможем подписать и пригласить тех игроков, которых хотим и можем видеть в клубе», – рассказал Шищенко.

«Оболонь» набрала 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче УПЛ подопечные Шищенко сыграют против полтавской «Ворсклы».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» усилилась чемпионом мира U-20.

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Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Сергей Шищенко
Микола Титюк Источник: FanDay
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