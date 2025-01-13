«Не можем подписать тех, кого хотим». Тренер клуба УПЛ – о трансферах

Главный тренер киевского клуба «Оболонь» Сергей Шищенко признался, что команда не имеет большого бюджета и будет ограничена финансовыми условиями во время ближайшего трансферного окна:

«Что касается бюджета команды, у нас есть клубы, которые не сильно смотрят на бюджет. В «Оболони» скромные условия. Во время трансферного окна мы не сможем подписать и пригласить тех игроков, которых хотим и можем видеть в клубе», – рассказал Шищенко.

«Оболонь» набрала 14 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче УПЛ подопечные Шищенко сыграют против полтавской «Ворсклы».

Ранее сообщалось, что «Оболонь» усилилась чемпионом мира U-20.