Победа и забитый гол. Известна оценка Довбика за матч с Дженоа

В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».

Команды играли на Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 3:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 85 минут, забил 1 гол. Статистический портал WhoScored дал украинцу оценку в 7.4 из 10 возможных, а SofaScore оценил игру Артема в 7.2. Лучшим игроком матча оба портала признали Стефана Эль-Шаарави: 8.0 и 7.9 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» в домашнем матче одолела «Дженоа».