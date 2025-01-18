Победа и забитый гол. Известна оценка Довбика за матч с Дженоа
Артем Довбик провел на поле 85 минут
В пятницу, 17 января, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А между римской «Ромой» и «Дженоа».
Команды играли на Стадио Олимпико в Риме.
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Хозяева поля победили со счетом 3:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 85 минут, забил 1 гол. Статистический портал WhoScored дал украинцу оценку в 7.4 из 10 возможных, а SofaScore оценил игру Артема в 7.2. Лучшим игроком матча оба портала признали Стефана Эль-Шаарави: 8.0 и 7.9 соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» в домашнем матче одолела «Дженоа».
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