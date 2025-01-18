Испания18 января 2025, 00:34 |
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Битва аутсайдеров. Эспаньол одолел Вальядолид
Каталонский клуб вырвался из зоны вылета
18 января 2025, 00:34 |
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В пятницу, 17 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Вальядолидом»
Матч проходил на РКДЕ Стэдиум.
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Хозяева поля победили со счетом 2:1 и с 19-ю очками после 20 туров заняли 17-ю строчку, а «Вальядолид» с 15 очками занимает 19-е место.
Ла Лига. 20-й тур
Эспаньол – Вальядолид – 2:1
Голы: Пуадо, 31, Эрнандес, 74 – Санчес, 57
Предупреждения: Хилали, 45, Оливан, 90+1 – Юрич, 63, Амаллах, 81
Фото матча:
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