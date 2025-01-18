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Испания
18 января 2025, 00:34 |
14
0

Битва аутсайдеров. Эспаньол одолел Вальядолид

Каталонский клуб вырвался из зоны вылета

18 января 2025, 00:34 |
14
0
Битва аутсайдеров. Эспаньол одолел Вальядолид
Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньол

В пятницу, 17 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Вальядолидом»

Матч проходил на РКДЕ Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 2:1 и с 19-ю очками после 20 туров заняли 17-ю строчку, а «Вальядолид» с 15 очками занимает 19-е место.

Ла Лига. 20-й тур

Эспаньол – Вальядолид – 2:1

Голы: Пуадо, 31, Эрнандес, 74 – Санчес, 57

Предупреждения: Хилали, 45, Оливан, 90+1 – Юрич, 63, Амаллах, 81

Фото матча:

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Эспаньол Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави Пуадо
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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