Важная победа в Франкфурте. Айнтрахт без Мармуша одолел Боруссию Д

В суботу, 17 января, прошел матч 18-го тура Бундеслиги между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссией».

Матч состоялся на Дойч Банк Парк в Франкфурте.

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Коллективу Дтино Топпмеллера удалось вырвать 3 очка в матче с дортмундским клубом благодаря голам Экитике, забитому на 18-й минуте и Хойлунда на 2 добавленной ко второму тайму минуте. У хозяев было небольшое преимущество по созданным моментам, в то время как «шмели» большее количество времени владели мячом. Результат на табло – 2:0 в пользу «Айнтрахта».

После 18 туров «Айнтрахт» с 36 очками идет на 3-й строчке таблицы, а «Дортмунд» – 10-й с 25 зачетными баллами.



Бундеслига. 18-й тур

Айнтрахт – Боруссия Д – 2:0

Голы: Экетике, 18, Хойлунд, 90+2

Предупреждения: Гирасси, 77, Джан, 78

Айнтрахт: Трапп, Теат, Кох. Коллинс, Скири, Браун, Ларссон (Хойлунд. 74), Гетце (Узун, 87), Кристенсен (Тута, 74), Кнауфф (Бахоя, 87), Экитике

Боруссия Д: Кобель, Шлоттербек, Джан, Антон, Бенсебаини (Коуто, 46), Гросс, Нмеча (Бейер, 72), Рюэрсон (Рейна, 87), Гиттенс, Брандт (Адейми, 71), Гирасси

Фото матча: