Украина. Премьер лига17 января 2025, 20:42 | Обновлено 17 января 2025, 21:03
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Сергей Ребров посетил тренировку ЛНЗ в Испании
Наставник сборной Украины присутствовал на тренировке черкасского клуба
17 января 2025, 20:42 | Обновлено 17 января 2025, 21:03
659
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку черкасского ЛНЗ, сообщают социальные сети украинского клуба.
50-летний специалист присутствовал на одной из тренировок черкасского коллектива, сборы которого проходят в Испании.
В чемпионате Украины черкасский ЛНЗ идет на 10-й строчке турнирной таблицы после 17 сыгранных туров, в которых команда заработала 19 очков.
Ранее сообщалось о том, что черкасский ЛНЗ взял на сборы сразу трех новых футболистов.
telegra
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