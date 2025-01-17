Сергей Ребров посетил тренировку ЛНЗ в Испании

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку черкасского ЛНЗ, сообщают социальные сети украинского клуба.

50-летний специалист присутствовал на одной из тренировок черкасского коллектива, сборы которого проходят в Испании.

В чемпионате Украины черкасский ЛНЗ идет на 10-й строчке турнирной таблицы после 17 сыгранных туров, в которых команда заработала 19 очков.

Ранее сообщалось о том, что черкасский ЛНЗ взял на сборы сразу трех новых футболистов.

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