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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 20:42 | Обновлено 17 января 2025, 21:03
659
0

Сергей Ребров посетил тренировку ЛНЗ в Испании

Наставник сборной Украины присутствовал на тренировке черкасского клуба

17 января 2025, 20:42 | Обновлено 17 января 2025, 21:03
659
0
Сергей Ребров посетил тренировку ЛНЗ в Испании
ФК ЛНЗ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку черкасского ЛНЗ, сообщают социальные сети украинского клуба.

50-летний специалист присутствовал на одной из тренировок черкасского коллектива, сборы которого проходят в Испании.

В чемпионате Украины черкасский ЛНЗ идет на 10-й строчке турнирной таблицы после 17 сыгранных туров, в которых команда заработала 19 очков.

Ранее сообщалось о том, что черкасский ЛНЗ взял на сборы сразу трех новых футболистов.

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Сергей Ребров ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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