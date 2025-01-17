ВИДЕО. ЛНЗ взял на сборы 3 новичков. Известно, кого просматривает Григорчук
«Фиолетовые» продолжают готовиться ко второй части сезона в Испании
Черкасский ЛНЗ взял на учебно-тренировочные соборы трех футболистов своей академии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Если о приглашении Мирослава Доника, который уже успел подписать свой профессиональный контракт с «фиолетовыми», Sport.ua сообщал, то двух представителей академии – «засветили» впервые.
Следовательно, тренерский штаб Романа Григорчука пересматривает 16-летнего защитника Тимофея Нивинского и 17-летнего голкипера – Илью Московченко. Оба футболиста в первой части сезона выступали за молодежную команду ЛНЗ (U-19).
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ.
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