ВИДЕО. ЛНЗ взял на сборы 3 новичков. Известно, кого просматривает Григорчук

Черкасский ЛНЗ взял на учебно-тренировочные соборы трех футболистов своей академии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Если о приглашении Мирослава Доника, который уже успел подписать свой профессиональный контракт с «фиолетовыми», Sport.ua сообщал, то двух представителей академии – «засветили» впервые.

Следовательно, тренерский штаб Романа Григорчука пересматривает 16-летнего защитника Тимофея Нивинского и 17-летнего голкипера – Илью Московченко. Оба футболиста в первой части сезона выступали за молодежную команду ЛНЗ (U-19).

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом в ЛНЗ.