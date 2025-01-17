Предложение есть. Украинский легионер может вернуться из Англии в Украину
Назарий Русин может стать игроком ЛНЗ
Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в Украину, сообщает Дмитрий Венков.
По информации источника, черкасский ЛНЗ интересуется 25-летним футболистом и сделал предложение по трансферу. Украинский страйкера раздумывает над тем, принимать его или нет. Неизвестно речь идет о аренде или о полноценном трансфере.
В текущем сезоне Назарий Русин провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Сандерленда» может перейти в «Реал».
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