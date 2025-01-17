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  4. Предложение есть. Украинский легионер может вернуться из Англии в Украину
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 19:59 |
1163
0

Предложение есть. Украинский легионер может вернуться из Англии в Украину

Назарий Русин может стать игроком ЛНЗ

17 января 2025, 19:59 |
1163
0
Предложение есть. Украинский легионер может вернуться из Англии в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Украинский нападающий «Сандерленда» Назарий Русин может вернуться в Украину, сообщает Дмитрий Венков.

По информации источника, черкасский ЛНЗ интересуется 25-летним футболистом и сделал предложение по трансферу. Украинский страйкера раздумывает над тем, принимать его или нет. Неизвестно речь идет о аренде или о полноценном трансфере.

В текущем сезоне Назарий Русин провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Сандерленда» может перейти в «Реал».

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Назарий Русин Сандерленд ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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