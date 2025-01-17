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  4. Флик уже работал с ним. В Барселоне нашли замену трансферу Рэшфорда
Испания
17 января 2025, 19:19 |
901
2

Флик уже работал с ним. В Барселоне нашли замену трансферу Рэшфорда

Лерой Сане может усилить линию атаки каталонского гранда

17 января 2025, 19:19 |
901
2
Флик уже работал с ним. В Барселоне нашли замену трансферу Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Каталонская «Барселона» может подписать немецкого вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане, сообщает Fichajes.

По информации источника, 29-летний футболист может стать альтернативой трансферу английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик уже работал с Лероем в период когда он возглавлял «Баварию».

Контракт Лероя Сане с мюнхенским грандом заканчивается через полгода.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует продлить контракт с Фликом.

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Барселона Бавария Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Лерой Сане Ханс-Дитер Флик
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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BUCH
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pol-55
Вічно не вдоволений.
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