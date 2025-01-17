Испания17 января 2025, 19:19 |
901
2
Флик уже работал с ним. В Барселоне нашли замену трансферу Рэшфорда
Лерой Сане может усилить линию атаки каталонского гранда
17 января 2025, 19:19 |
901
2
Каталонская «Барселона» может подписать немецкого вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане, сообщает Fichajes.
По информации источника, 29-летний футболист может стать альтернативой трансферу английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик уже работал с Лероем в период когда он возглавлял «Баварию».
Контракт Лероя Сане с мюнхенским грандом заканчивается через полгода.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует продлить контракт с Фликом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2025, 00:16 0
Легендарный футболист выделил Диего Марадону и Роналдо
Футбол | 17 января 2025, 18:30 10
Тренер пока решил остаться в украинской команде
Теннис | 17.01.2025, 06:18
Биатлон | 17.01.2025, 16:31
Хоккей | 17.01.2025, 14:37
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Спорт ЮА... Що за желуч лізе серед ваших новин???
Вічно не вдоволений.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 21:58 3
Футбол
15.01.2025, 17:51 237
16.01.2025, 07:48 1
15.01.2025, 20:25 1
16.01.2025, 12:15
Бокс
15.01.2025, 16:10