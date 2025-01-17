Флик уже работал с ним. В Барселоне нашли замену трансферу Рэшфорда

Каталонская «Барселона» может подписать немецкого вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане, сообщает Fichajes.

По информации источника, 29-летний футболист может стать альтернативой трансферу английского вингера «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду. Главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик уже работал с Лероем в период когда он возглавлял «Баварию».

Контракт Лероя Сане с мюнхенским грандом заканчивается через полгода.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» планирует продлить контракт с Фликом.