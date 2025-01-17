100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается президентом испанского гранда Флорентино Пересом как идеальное усиление обороны на года. В клубе ценят то, что он идеально подходит под профиль центрбэка, которого они ищут: молодой, быстрый и с хорошим умением вести дуэли 1 в 1. Цена игрока на трансферном рынке колеблется у отметки в 100 миллионов евро.

Контракт Салиба с английским клубом действует до лета 2027 года, «Реал» может начать переговоры по возможному трансферу уже летом.

Ранее сообщалось о том, что в Испании назвали главную проблему мадридского «Реала».