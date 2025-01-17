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Испания
17 января 2025, 18:25 | Обновлено 17 января 2025, 18:50
1012
1

100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника

Вильям Салиба может перебраться в Испанию

17 января 2025, 18:25 | Обновлено 17 января 2025, 18:50
1012
1
100 миллионов евро. Перес хочет привезти в Реал суперзвездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Французский защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривается президентом испанского гранда Флорентино Пересом как идеальное усиление обороны на года. В клубе ценят то, что он идеально подходит под профиль центрбэка, которого они ищут: молодой, быстрый и с хорошим умением вести дуэли 1 в 1. Цена игрока на трансферном рынке колеблется у отметки в 100 миллионов евро.

Контракт Салиба с английским клубом действует до лета 2027 года, «Реал» может начать переговоры по возможному трансферу уже летом.

Ранее сообщалось о том, что в Испании назвали главную проблему мадридского «Реала».

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Вильям Салиба трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Арсенал Лондон Флорентино Перес
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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OKs100
Забарный сильнее его, и моложе.
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