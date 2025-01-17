«Анчелотти устал от...» В Испании назвали главную проблему Реала
Антон Меана сообщил, что наставник мадридского клуба потерял контроль над раздевалкой
Испанский журналист Антон Меана назвал главную проблему неудовлетворительных результатов мадридского «Реала». Он уверен, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой:
«У него огромные проблемы в раздевалке. Карло устал от того, что игроки его не слушают. Он весь сезон повторяет одни и те же вещи. Он просит уделять больше внимания обороне. Анчелотти повторил это с октября по сегодняшний день слишком много раз.
Тренер замечает, что команда реагирует в определенных матчах, но в целом – нет никакого прогресса. Карло устал, что не видит никакой отдачи. Анчелотти не эгоист, он пытается достучаться до команды, но... Ничего не выходит», – подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист Винисиус обиделся на тренера из-за замены в финале Суперкубка Испании.
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