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  4. «Анчелотти устал от...» В Испании назвали главную проблему Реала
Испания
17 января 2025, 13:55 |
438
0

«Анчелотти устал от...» В Испании назвали главную проблему Реала

Антон Меана сообщил, что наставник мадридского клуба потерял контроль над раздевалкой

17 января 2025, 13:55 |
438
0
«Анчелотти устал от...» В Испании назвали главную проблему Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Испанский журналист Антон Меана назвал главную проблему неудовлетворительных результатов мадридского «Реала». Он уверен, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой:

«У него огромные проблемы в раздевалке. Карло устал от того, что игроки его не слушают. Он весь сезон повторяет одни и те же вещи. Он просит уделять больше внимания обороне. Анчелотти повторил это с октября по сегодняшний день слишком много раз.

Тренер замечает, что команда реагирует в определенных матчах, но в целом – нет никакого прогресса. Карло устал, что не видит никакой отдачи. Анчелотти не эгоист, он пытается достучаться до команды, но... Ничего не выходит», – подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Винисиус обиделся на тренера из-за замены в финале Суперкубка Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Footmercato
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