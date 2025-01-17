«Анчелотти устал от...» В Испании назвали главную проблему Реала

Испанский журналист Антон Меана назвал главную проблему неудовлетворительных результатов мадридского «Реала». Он уверен, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерял контроль над раздевалкой:

«У него огромные проблемы в раздевалке. Карло устал от того, что игроки его не слушают. Он весь сезон повторяет одни и те же вещи. Он просит уделять больше внимания обороне. Анчелотти повторил это с октября по сегодняшний день слишком много раз.

Тренер замечает, что команда реагирует в определенных матчах, но в целом – нет никакого прогресса. Карло устал, что не видит никакой отдачи. Анчелотти не эгоист, он пытается достучаться до команды, но... Ничего не выходит», – подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Винисиус обиделся на тренера из-за замены в финале Суперкубка Испании.