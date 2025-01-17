Пропустит несколько матчей. Лучший бомбардир Атлетико получил травму

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Атлетико» Мадрид (0:4) форвард гостей Александер Серлот отметился дублем. Норвежский нападающий забил на 8-й и 29-й минутах. Серлот получил повреждение на 35-й минуте, но доиграл первый тайм до конца.

Обследование показало, что Серлот получил травму средней степени тяжести, сообщает официальный сайт «Атлетико». Игрок будет проводить реадаптационную работу в тренажерном зале и проводить сеансы физиотерапии. Темпы восстановления определят сроки возвращения футболиста на поле. По предварительным прогнозам Серлот пропустит 2-3 матча.

В нынешнем сезоне Александер Серлот провел за «Атлетико» 27 матчей. Забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего норвежца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги претендует на таланта, которого торгует «Шахтер».