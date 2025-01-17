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Испания
17 января 2025, 15:29 |
117
0

Пропустит несколько матчей. Лучший бомбардир Атлетико получил травму

Александер Серлот будет проводить сеансы физиотерапии

17 января 2025, 15:29 |
117
0
Пропустит несколько матчей. Лучший бомбардир Атлетико получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Эльче» – «Атлетико» Мадрид (0:4) форвард гостей Александер Серлот отметился дублем. Норвежский нападающий забил на 8-й и 29-й минутах. Серлот получил повреждение на 35-й минуте, но доиграл первый тайм до конца.

Обследование показало, что Серлот получил травму средней степени тяжести, сообщает официальный сайт «Атлетико». Игрок будет проводить реадаптационную работу в тренажерном зале и проводить сеансы физиотерапии. Темпы восстановления определят сроки возвращения футболиста на поле. По предварительным прогнозам Серлот пропустит 2-3 матча.

В нынешнем сезоне Александер Серлот провел за «Атлетико» 27 матчей. Забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего норвежца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб Ла Лиги претендует на таланта, которого торгует «Шахтер».

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Сергій Турчак Источник: ФК Атлетико Мадрид
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