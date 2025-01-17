Покинет Баварию? Альфонсо Дэвис отказался продлевать контракт

Переговоры «Баварии» и Альфонсо Дэвиса о продлении контракта зашли в тупик. Клуб предложил игроку соглашение до 2029 года и новые условия с годовой зарплатой в диапазоне от 14 до 15 миллионов евро. Предусматривались и бонусные выплаты.

Агент Альфонсо Дэвиса Ник Хаус выдвинул высокие дополнительные финансовые требования. Игрок хотел получать более 20 миллионов евро в год. Руководство «Баварии» это не только удивило, но и разозлило. Ник Хаус намерен покинуть Мюнхен и провести встречи с представителями других клубов. По сообщениям СМИ, игроком интересуются «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел за «Баварию» 23 матча во всех турнирах. Забил один мяч и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

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