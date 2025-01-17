Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует серьезно усилить защиту.

По информации испанских СМИ, Перес в ближайшее время осуществит подписание двух фулбеков – англичанина Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» и Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Более того, эти подписания могут обойтись «Реалу» бесплатно, ведь у обоих футболистов заканчиваются контракты уже летом.

С Трентом условия контракта уже согласованы, не исключается, что «Реал» выкупит его контракт еще этой зимой. Мадридский клуб также ведет активные переговоры с Дэвисом, все движется в положительном направлении.

Ранее сообщалось, что 39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может летом покинуть клуб.