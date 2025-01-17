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Испания
17 января 2025, 01:48 | Обновлено 17 января 2025, 01:49
109
0

Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд

Дэвис и Александер-Арнольд могут стать игроками «королевского клуба»

17 января 2025, 01:48 | Обновлено 17 января 2025, 01:49
109
0
Два топ-подписания. Как Перес бесплатно заманит в Реал двух суперзвезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует серьезно усилить защиту.

По информации испанских СМИ, Перес в ближайшее время осуществит подписание двух фулбеков – англичанина Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля» и Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Более того, эти подписания могут обойтись «Реалу» бесплатно, ведь у обоих футболистов заканчиваются контракты уже летом.

С Трентом условия контракта уже согласованы, не исключается, что «Реал» выкупит его контракт еще этой зимой. Мадридский клуб также ведет активные переговоры с Дэвисом, все движется в положительном направлении.

Ранее сообщалось, что 39-летний хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич может летом покинуть клуб.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.com
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