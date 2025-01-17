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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 14:12 |
924
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником

Игорь Харатин получил статус свободного агента

17 января 2025, 14:12 |
924
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником
ФК Колос. Игорь Харатин

Украинский полузащитник Игорь Харатин и «Колос» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Об этом заявила пресс-служба клуба из Ковалевки: «Игорь Харатин больше не является игроком «Колоса». Ковалевский клуб и футболист досрочно прекратили действующее между ними соглашение по обоюдному согласию сторон. Спасибо и желаем Игорю успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в клубе.

Харатин присоединился к «Колосу» в прошлом году на правах свободного агента. 29-летний полузащитник провел за клуб три матча, результативными действиями отличиться не сумел. Кроме этого, игрок провел два поединка за вторую команду, в которой забил два гола.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Харатина является ровенский «Верес».

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Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ Игорь Харатин расторжение контракта свободный агент
Микола Титюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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