ОФИЦИАЛЬНО. Колос разорвал контракт с украинским полузащитником

Украинский полузащитник Игорь Харатин и «Колос» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Об этом заявила пресс-служба клуба из Ковалевки: «Игорь Харатин больше не является игроком «Колоса». Ковалевский клуб и футболист досрочно прекратили действующее между ними соглашение по обоюдному согласию сторон. Спасибо и желаем Игорю успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в клубе.

Харатин присоединился к «Колосу» в прошлом году на правах свободного агента. 29-летний полузащитник провел за клуб три матча, результативными действиями отличиться не сумел. Кроме этого, игрок провел два поединка за вторую команду, в которой забил два гола.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на подписание Харатина является ровенский «Верес».