Верес подпишет экс-игрока сборной Украины. Ранее его задержали ТЦК
Игорь Харатин нашел себе новый клуб
Украинский полузащитник ковалевского «Колоса» Игорь Харатин вскоре станет игроком ровенского «Вереса», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента. Сам игрок подпишет с народным клубом контракт, который будет действовать как минимум в течение следующих 2.5 лет.
Интересно, что Игорь Харатин станет первым футболистом в истории «Вереса», который имеет опыт игры за сборную Украины (4 матча).
В сезоне 2024/25 Игорь Харатин провел 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Игоря Харатина задержали работники ТЦК.
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