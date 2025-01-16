Верес подпишет экс-игрока сборной Украины. Ранее его задержали ТЦК

Украинский полузащитник ковалевского «Колоса» Игорь Харатин вскоре станет игроком ровенского «Вереса», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента. Сам игрок подпишет с народным клубом контракт, который будет действовать как минимум в течение следующих 2.5 лет.

Интересно, что Игорь Харатин станет первым футболистом в истории «Вереса», который имеет опыт игры за сборную Украины (4 матча).

В сезоне 2024/25 Игорь Харатин провел 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Игоря Харатина задержали работники ТЦК.