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  4. Верес подпишет экс-игрока сборной Украины. Ранее его задержали ТЦК
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 13:25 |
667
0

Верес подпишет экс-игрока сборной Украины. Ранее его задержали ТЦК

Игорь Харатин нашел себе новый клуб

16 января 2025, 13:25 |
667
0
Верес подпишет экс-игрока сборной Украины. Ранее его задержали ТЦК
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Харатин

Украинский полузащитник ковалевского «Колоса» Игорь Харатин вскоре станет игроком ровенского «Вереса», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста состоится на правах свободного агента. Сам игрок подпишет с народным клубом контракт, который будет действовать как минимум в течение следующих 2.5 лет.

Интересно, что Игорь Харатин станет первым футболистом в истории «Вереса», который имеет опыт игры за сборную Украины (4 матча).

В сезоне 2024/25 Игорь Харатин провел 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Игоря Харатина задержали работники ТЦК.

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Игорь Харатин Колос Ковалевка Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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