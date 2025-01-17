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  4. Провел на поле 60 минут. Балотелли разочаровал руководстсво Дженоа
Италия
17 января 2025, 13:41 |
384
2

Провел на поле 60 минут. Балотелли разочаровал руководстсво Дженоа

Итальянский футболист может покинуть клуб в ближайшее время

17 января 2025, 13:41 |
384
2
Провел на поле 60 минут. Балотелли разочаровал руководстсво Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А – «Дженоа» сыграет в гостях против «Ромы».

Накануне команды опубликовали состав на предстоящий поединок, в котором не нашлось места итальянскому футболисту «Дженоа» Марио Балотелли. Главный тренер клуба Патрик Вийера решил оставить игрока вне заявки.

Сообщается, что руководство «Дженоа» разочаровано игрой и отношением к футболу со стороны Балотелли, поэтому может отпустить игрока во время зимнего трансферного окна. Контракт Марио с клубом заканчивается через полгода.

В этом сезоне Балотелли провел шесть матчей в чемпионате (чуть больше 60 минут суммарно), однако результативными действиями отличиться не сумел.

Ранее сообщалось, что Марио будет получать в итальянском клубе примерно 500 тысяч евро.

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Рома Рим Дженоа трансферы трансферы Серии A Марио Балотелли
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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Перець
можем привітатити Дженоа 500 000 на вітер
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Lulinnha
Как игрок уже закончился для топовых футбольных стран.
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