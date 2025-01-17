Провел на поле 60 минут. Балотелли разочаровал руководстсво Дженоа
Итальянский футболист может покинуть клуб в ближайшее время
17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А – «Дженоа» сыграет в гостях против «Ромы».
Накануне команды опубликовали состав на предстоящий поединок, в котором не нашлось места итальянскому футболисту «Дженоа» Марио Балотелли. Главный тренер клуба Патрик Вийера решил оставить игрока вне заявки.
Сообщается, что руководство «Дженоа» разочаровано игрой и отношением к футболу со стороны Балотелли, поэтому может отпустить игрока во время зимнего трансферного окна. Контракт Марио с клубом заканчивается через полгода.
В этом сезоне Балотелли провел шесть матчей в чемпионате (чуть больше 60 минут суммарно), однако результативными действиями отличиться не сумел.
Ранее сообщалось, что Марио будет получать в итальянском клубе примерно 500 тысяч евро.
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