Провел на поле 60 минут. Балотелли разочаровал руководстсво Дженоа

17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А – «Дженоа» сыграет в гостях против «Ромы».

Накануне команды опубликовали состав на предстоящий поединок, в котором не нашлось места итальянскому футболисту «Дженоа» Марио Балотелли. Главный тренер клуба Патрик Вийера решил оставить игрока вне заявки.

Сообщается, что руководство «Дженоа» разочаровано игрой и отношением к футболу со стороны Балотелли, поэтому может отпустить игрока во время зимнего трансферного окна. Контракт Марио с клубом заканчивается через полгода.

В этом сезоне Балотелли провел шесть матчей в чемпионате (чуть больше 60 минут суммарно), однако результативными действиями отличиться не сумел.

Ранее сообщалось, что Марио будет получать в итальянском клубе примерно 500 тысяч евро.