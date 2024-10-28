Стало известно, сколько Балотелли будет зарабатывать в Дженоа
Игрок подписал контракт до лета 2025 года
34-летний итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Дженоа».
Известно, что Балотелли будет получать от 400 до 500 тысяч евро. В клубе отмечают, что соглашение подписано на условиях сниженной заработной платы. В соглашении прописано еще много бонусов, поэтому заработок Балотелли будет зависеть от него самого.
Скандально известный футболист за свою карьеру выступал за «Интер Милан», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу», «Марсель», «Брешию», «Монцу» и «Адана Демирспор».
Напомним, ранее сообщалось, что Марио Балотелли стал игроком «Дженоа» на правах свободного агента.
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