«Извините». Холанд дерзко обратился к соперникам Манчестер Сити
Эрлинг Холанд рад, что остается в Манчестере
Норвежский форвард Эрлинг Холанд обратился к соперникам «Манчестер Сити» после продления контракта с «горожанами».
«Дорогие защитники, я размышлял над последними несколькими годами, которые мы провели вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения, высоты и низины. Это естественно. Да, у нас были свои противостояния. Но вы подталкивали меня быть лучшей версией себя, когда вспыхивали эмоции.
Нам всем иногда нужно расслабиться. Так или иначе, в последнее время ходит много слухов. Я понимаю. Иногда вы не хотите, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Поэтому все, что я могу сказать, это «простите». Я здесь, чтобы остаться», – сказал Холанд.
В активе Холанда – 126 матчей за «Манчестер Сити», 111 голов и 15 результативных передач. В футболке «горожан» норвежский форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии.
Dear defenders 🖋️ pic.twitter.com/bra8MZEhq6— Manchester City (@ManCity) January 17, 2025
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