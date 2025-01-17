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  4. «Извините». Холанд дерзко обратился к соперникам Манчестер Сити
Англия
17 января 2025, 13:07 | Обновлено 17 января 2025, 13:11
910
0

«Извините». Холанд дерзко обратился к соперникам Манчестер Сити

Эрлинг Холанд рад, что остается в Манчестере

17 января 2025, 13:07 | Обновлено 17 января 2025, 13:11
910
0
«Извините». Холанд дерзко обратился к соперникам Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Эрлинг Холанд обратился к соперникам «Манчестер Сити» после продления контракта с «горожанами».

«Дорогие защитники, я размышлял над последними несколькими годами, которые мы провели вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения, высоты и низины. Это естественно. Да, у нас были свои противостояния. Но вы подталкивали меня быть лучшей версией себя, когда вспыхивали эмоции.

Нам всем иногда нужно расслабиться. Так или иначе, в последнее время ходит много слухов. Я понимаю. Иногда вы не хотите, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Поэтому все, что я могу сказать, это «простите». Я здесь, чтобы остаться», – сказал Холанд.

В активе Холанда – 126 матчей за «Манчестер Сити», 111 голов и 15 результативных передач. В футболке «горожан» норвежский форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
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