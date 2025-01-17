Не Зубков. Игрок Шахтера заинтересовал турецкий гранд

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан может сменить клуб в зимнее трансферное окно – в услугах футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор».

Журналист Игорь Бурбас сообщает, что в ближайшее время между клубами могут состояться переговоры о полноценном трансфере, сумма сделки вместе с бонусами составит 10 млн евро.

В этом сезоне Сикан провел 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «горняками» заканчивается в июне 2028 года.

«Трабзонспор» в прошлом сезоне завоевал бронзовые награды чемпионата, однако в этом розыгрыше разместился в середине таблице – клуб занимает десятое место.

Ранее украинский тренер заявил, что Сикан разочаровал его в текущем сезоне своей игрой.