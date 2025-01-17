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  4. «Великий тренер». Грицай сказал все, что думает о Кучеревском
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 10:12 | Обновлено 17 января 2025, 10:51
361
0

«Великий тренер». Грицай сказал все, что думает о Кучеревском

Александр Грицай рассказал интересную историю о Евгении Кучеревском

17 января 2025, 10:12 | Обновлено 17 января 2025, 10:51
361
0
«Великий тренер». Грицай сказал все, что думает о Кучеревском
ФК Заря. Александр Грицай

Украинский полузащитник Александр Грицай вспомнил времена сотрудничества с именитым украинским наставником Евгением Кучеревским в «Днепре».

«Конечно, мы знали, что Евгений Мефодиевич Кучеревский – большой тренер с большой буквы. Лично до этого его не знал, но первый наш разговор помню до сих пор. Дело в том, что при Федоренко я играл постоянно, а Мефодиевич меня пригласил в кабинет и спросил: «Саня, почему не играешь?». Я в ступоре, отвечаю: «Да чего, играю же, большинство матчей сыграл».

Может, он мою статистику не знал, кто-то сказал, что я на замене или что-то другое, может быть, недоволен уровнем игры. Я удивился, Мефодиевич сказал еще несколько слов, мол: «Будем работать», и отпустил.

«Он был одновременно положительным и строгим, обладал прекрасным чувством юмора. Историй много, но моя любимая такая. Мы ехали в Люксембург на еврокубковую игру против Вадуца. Это был конец июля, жара ужасная, идем садиться в автобус с базы в Приднепровске, чтобы отправляться. Мефодиевич говорит нашему легионеру из Молдовы Александру Поповичу: «Ты куртку не забудь взять зимнюю, там холодно». И Попович действительно выходит в той куртке, а там жара невероятная», – рассказал Грицай.

Кучеревский тренировал Днепр дважды: в период с 1986 по 1992 гг. и с 2001 по 2006 гг. Во главе этой команды тренер выигрывал чемпионат СССР (1988) и Кубок и Суперкубок Советского Союза (оба трофея в 1989 году).

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Александр Грицай Евгений Кучеревский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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