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Australian Open
17 января 2025, 09:08 |
177
0

16-летний украинский теннисист сыграет в основе юниорского Australian Open

Никита Белозерцев в 1-м раунде встретится с Домиником Мосейчуком из США

17 января 2025, 09:08 |
177
0
16-летний украинский теннисист сыграет в основе юниорского Australian Open
ITF. Никита Белозерцев

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев сыграет на юниорском Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде основной сетки украинец встретится с 18-летним представителем США Домиником Мосейчуком.

Белозерцев является первой ракеткой Украины среди юниоров. Australian Open будет его первым турниром серии Grand Slam.

У девушек в квалификации мейджора сыграла Мария Дробышева. В 1-м круге отбора она уступила Юлии Перепехиной.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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