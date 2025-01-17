16-летний украинский теннисист сыграет в основе юниорского Australian Open

16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев сыграет на юниорском Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде основной сетки украинец встретится с 18-летним представителем США Домиником Мосейчуком.

Белозерцев является первой ракеткой Украины среди юниоров. Australian Open будет его первым турниром серии Grand Slam.

У девушек в квалификации мейджора сыграла Мария Дробышева. В 1-м круге отбора она уступила Юлии Перепехиной.

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