Australian Open17 января 2025, 09:08 |
177
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16-летний украинский теннисист сыграет в основе юниорского Australian Open
Никита Белозерцев в 1-м раунде встретится с Домиником Мосейчуком из США
17 января 2025, 09:08 |
177
0
16-летний украинский теннисист Никита Белозерцев сыграет на юниорском Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 1-м раунде основной сетки украинец встретится с 18-летним представителем США Домиником Мосейчуком.
Белозерцев является первой ракеткой Украины среди юниоров. Australian Open будет его первым турниром серии Grand Slam.
У девушек в квалификации мейджора сыграла Мария Дробышева. В 1-м круге отбора она уступила Юлии Перепехиной.
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