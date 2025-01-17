Динамо сообщило, как приобрести билеты на матч с Галатасараем в Стамбуле

Во вторник, 21 января, киевское «Динамо» на выезде проведет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая», который состоится на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Все желающие могут поддержать киевскую команду в гостевом еврокубковом матче. Будет организован специальный гостевой сектор для украинских болельщиков.

Купить билет на выездной поединок «Галатасарай» – «Динамо» можно, оформив предварительную заявку на официальном сайте клуба, после чего с болельщиком свяжется менеджер для уточнения деталей. Заявки принимаются до 13:00 субботы, 18 января.