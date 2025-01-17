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  4. Экс-футболист Динамо объяснил, почему пошел в ВСУ в начале вторжения рф
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 08:31 |
1445
0

Экс-футболист Динамо объяснил, почему пошел в ВСУ в начале вторжения рф

Андрей Богданов заявил, что уже уволился из армии по семейным обстоятельствам

17 января 2025, 08:31 |
1445
0
Экс-футболист Динамо объяснил, почему пошел в ВСУ в начале вторжения рф
ФК Колос. Андрей Богданов

Известный украинский футболист Андрей Богданов рассказал, что в начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины он вступил в ряды ВСУ.

– После начала полномасштабного вторжения вы приняли решение взять в руки оружие. Как решились на это?

– Ну, пришло чувство долга, и я принял такое решение. Подумал, что нужно чем-то помогать в этот тяжелейший период для страны.

– Как отреагировали родные и близкие люди?

– Да я особо ни с кем не советовался.

– Не было ли страшно?

– Когда война, это всегда страшно. Вы ведь понимаете.

– Где вы служили? Какие задачи выполняли?

– Был в ТРО ВСУ. Однако больше об этом говорить не хочу. Сейчас тяжелое время и всем нужно работать на победу. Будем верить в эту победу.

– В боевых действиях вам приходилось участвовать?

– Нет.

– Вы уже уволились из армии?

– Я год назад уволился по семейным обстоятельствам, – сказал Богданов.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Андрей Богданов российско-украинская война Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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