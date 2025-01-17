Экс-футболист Динамо объяснил, почему пошел в ВСУ в начале вторжения рф
Андрей Богданов заявил, что уже уволился из армии по семейным обстоятельствам
Известный украинский футболист Андрей Богданов рассказал, что в начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины он вступил в ряды ВСУ.
– После начала полномасштабного вторжения вы приняли решение взять в руки оружие. Как решились на это?
– Ну, пришло чувство долга, и я принял такое решение. Подумал, что нужно чем-то помогать в этот тяжелейший период для страны.
– Как отреагировали родные и близкие люди?
– Да я особо ни с кем не советовался.
– Не было ли страшно?
– Когда война, это всегда страшно. Вы ведь понимаете.
– Где вы служили? Какие задачи выполняли?
– Был в ТРО ВСУ. Однако больше об этом говорить не хочу. Сейчас тяжелое время и всем нужно работать на победу. Будем верить в эту победу.
– В боевых действиях вам приходилось участвовать?
– Нет.
– Вы уже уволились из армии?
– Я год назад уволился по семейным обстоятельствам, – сказал Богданов.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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