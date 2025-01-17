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  4. ШЕПЕЛЕВ: «Не хочу просто сидеть на скамейке и смотреть футбол со стороны»
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 08:12 | Обновлено 17 января 2025, 08:22
974
0

ШЕПЕЛЕВ: «Не хочу просто сидеть на скамейке и смотреть футбол со стороны»

Хавбек стал свободным агентом после прекращения сотрудничества с «Динамо»

17 января 2025, 08:12 | Обновлено 17 января 2025, 08:22
974
0
ШЕПЕЛЕВ: «Не хочу просто сидеть на скамейке и смотреть футбол со стороны»
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Полузащитник Владимир Шепелев после объявления о прекращении сотрудничества с «Динамо» вспомнил годы, проведенные в киевском клубе, и поделился своими эмоциями.

– Владимир, уже официально известно, что ты покидаешь «Динамо», в котором дебютировал 8 лет назад – в феврале 2017 года. Что приходит в голову в первую очередь?

– За эти 8 лет было все – и хорошие воспоминания, и не очень хорошие. В первую очередь мне удалось в составе «Динамо» выиграть все в Украине, что только возможно было – стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Последние годы четыре я мало играл – то травмы, то проигрывал конкуренцию. Поэтому сейчас решил изменить что-нибудь в своей карьере и идти дальше, попытаться поиграть в другой команде.

Со всеми в «Динамо» остаюсь в хороших отношениях. Всем желаю только успеха, в частности, в чемпионате Украины. Я же для себя решил, что будет правильно, если я уйду. К тому же в команде много молодых игроков... А для меня это будет как шаг вперед, хочу попробовать для себя что-то новое. Не хочу просто сидеть на скамейке и смотреть футбол со стороны. Я амбициозен, хочу играть, и для меня это сейчас самое важное.

А что касается выступлений в «Динамо», то я очень счастлив, что мне есть что вспомнить. Ребятам же желаю успеха, буду всегда болеть за команду и смотреть их матчи, когда у меня будет возможность.

– Ты прошел академию «Динамо». Верил ли тогда, что дорастешь до первой команды, будешь выступать за сборную Украины?

– Честно говоря, помню, как я только пришел в динамовскую школу. Тогда преимущественно подбирали игроков, у кого более высокая скорость, я никогда быстрым не был. Но Павел Кикоть поверил в меня и оставил в своей группе. Я развивался, выиграл в составе команды чемпионат Украины, потом стал победителем чемпионатов U-19 и U-21. То есть, мой путь в первую команду был сложным, но в то же время постепенным и интересным.

Если же вернуться еще раньше, в детские годы, то когда я только записывался в футбольную секцию в родной Одессе, то вообще не думал, что стану профессиональным футболистом. С папой и его друзьями всегда собирались вместе, смотрели матчи чемпионата Украины, и я даже представить не мог, что я буду играть там, что-то выиграю в своей карьере. В то же время, решение начать карьеру футболиста не было спонтанным. Я понимал, что все зависит только от тебя – в первую очередь от твоего труда, также должна присутствовать и часть фарта.

– Какие самые яркие воспоминания у тебя за время выступлений у «Динамо» – выигрыш трофеев, выступления в еврокубках?

– Безусловно, это выигрыш требла в Украине, когда мы стали чемпионами и обладателями Кубка и Суперкубка страны. Также победа над «Шахтером» в поединке за Суперкубок, когда мы уступали, но переломили ход игры. Упоминается атмосфера, царившая на трибунах, когда были полные стадионы. Сейчас, к сожалению, уже не те ощущения – война, всем тяжело, и, честно говоря, не к футболу. Но до войны люди ходили на футбол, и действительно ощущения просто невероятны. Словами просто их не описать – это нужно ощутить на себе. Конечно, очень хочется, чтобы война как можно скорее закончилась, люди вернулись в обычную мирную жизнь, посещали стадионы и болели за любимую команду.

– Разговаривал ли с тренерским штабом перед тем, как покинуть «Динамо»?

– Да, у меня был разговор с главным тренером. Он откровенно сказал мне, что в команде много молодых игроков, и что клуб готов рассматривать варианты продолжения моей карьеры в другом клубе. Я все понял, и мой агент стал заниматься этим вопросом. Также был разговор с Игорем Суркисом. Он мне сказал, что я могу тренироваться с командой, поскольку у меня еще год контракта, получать зарплату, быть, возможно, игроком ротации, а через полгода меня бы отпустили. Но я сказал, что хочу играть, а не просто получать деньги. Президент пошел мне навстречу, я благодарен ему за понимание и решение этой ситуации.

Мне 27 лет, и я хочу попробовать себя в другом месте – найти хороший вариант и продолжать играть на высоком уровне. В «Динамо» я понял для себя, что пришел момент, когда нужно прощаться и идти дальше, и занимать место молодого игрока, который стучит в дверь первой команды, я не хочу.

– То есть обид на «Динамо» у тебя нет?

– Нет, мы расстаемся в хороших отношениях, обо всем договорились. Я буду продолжать поддерживать «Динамо», и никаких обид быть не может. Мы всегда были честными, я шел на уступки, мне шли на уступки. Да, были травмы, из-за которых не играл, были определенные моменты, но сейчас это исключительно мое решение, и я хочу попробовать что-то для себя новое.

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Владимир Шепелев Динамо Киев расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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