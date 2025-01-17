ВИДЕО. «Футбола становится больше». Ашур – о сборах Полесья

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур рассказал о начале учебно-тренировочных сборов. Специалист рассказал, над чем работает в расположении «волков».

«Игры напрямую становится больше. Но целей, о которых мы говорили в прошлый раз, об улучшении физического состояния, мы достигаем через игру преимущественно. Просто первая неделя это была более контролируемая из-за беговой работы, сейчас более динамичный, открытый контекст, игровой. И таким образом мы решаем определенное количество задач.

Мы хотим перенести вот эту положительную динамику на первый спарринг, но там будет против соперника. Ну, и плюс пока вторую неделю – мы же понимаем, что нагрузки будут давать о себе знать.

Поэтому вот такая наша первая проверка на этом собрании – по моему мнению, с очень приличной командой. И будет в первую очередь интересно получить гораздо больше такой конкретной информации по поводу нашего состояния на сегодня. Несколько дней осталось, и мы об этом уже узнаем вскоре», – сказал Ашур пресс-службе Полесья.

Ранее Александр Андриевский объяснил, почему перешел в «Полесье».