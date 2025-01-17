ВИДЕО. Андриевский объяснил, почему перешел в Полесье

Украинский полузащитник Александр Андриевский дал первый комментарий как игрок житомирского «Полесья». Андриевский объяснил, почему решил продолжить свою карьеру именно в расположении «волков».

«Вся моя жизнь, все, что у меня есть – это благодаря футболу. Поэтому я очень благодарен, я очень ценю. Я в детстве очень хотел пойти с друзьями поиграть, что-то побегать в пятнашки или еще в какие-то игры. Но я очень благодарен, что отец за мной в то время следил. Он все делай для того, чтобы я играл в футбол, покупал мне бутсы, мячи, все, что нужно.

Помню, как меня в детстве отец привел на футбол и как я выходил с ним тренироваться. Он ставил маму на ворота, а не сам становился, и мы отрабатывали мой удар. Мама стояла на воротах, а он мне катил мячи, и я бил в одно касание. Футбол – это вся моя жизнь, и я думаю, что так и останется», – сказал Андриевский.

В сезоне 2024/25 Полесье провело 17 матчей, набрало 27 очков и занимает пятую строчку в таблице УПЛ.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на трансфер Александра Андриевского в «Полесье».