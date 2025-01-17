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17 января 2025, 05:58 |
316
0

ФОТО. Невеста Таловерова ответила на комментарии пользователей Sport.ua

Невеста Максима Таловерова прочитала комментарии под одной из новостей про неё

17 января 2025, 05:58 |
316
0
ФОТО. Невеста Таловерова ответила на комментарии пользователей Sport.ua
Instagram. Елизавета – невеста Максима Таловерова

Невеста защитника австрийского клуба «ЛАСК» и сборной Украины Максима Таловерова, Елизавета, отреагировала на комментарии пользователей Sport.ua в новости про предложение руки и сердца футболиста.

Девушка постаралась ответить с чувством юмора и разместила эти комментарии на своей странице в Instagram:

«Хронология событий по мнению наших замечательных сограждан:

1. Максим поставил мне ультиматум – либо делаешь сиськи, либо нет предложения.

2. Я делаю сиськи.

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3. Он делает предложение.

4. Делаю пост, подписываю «пацаны не отписывайтесь», чтобы если вдруг найдется тот, у кого зарплата больше, чем у Максима, я сбежала к нему.

5. Ну, и вообще нужно было мозги накачать, а не сиськи. Балдеж», – поделилась своей реакция будущая Елизавета Таловерова.

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фото Максим Таловеров сборная Украины по футболу девушки lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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