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Испания
17 января 2025, 02:49 | Обновлено 17 января 2025, 02:52
61
0

ЭНДРИК: «Свои голы хочу посвятить своему другу. Рюдигеру»

Бразилец отметился дублем в кубковом матче

17 января 2025, 02:49 | Обновлено 17 января 2025, 02:52
61
0
ЭНДРИК: «Свои голы хочу посвятить своему другу. Рюдигеру»
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний форвард «Реала» Эндрик поделился впечатлениями от своего первого дубля в составе мадридской команды.

«Играть в дополнительное время всегда трудно. Когда команда уже отбегала 90 минут, а здесь еще 30, это требует невероятных усилий. Но мы выложились на полную и забили еще три мяча.

Я много работаю каждый день, и эти два гола хочу посвятить Рюдигеру. С самого моего прихода в клуб он поддерживал меня. Он всегда подсказывает, что нужно улучшить, и помогает обращать внимание на детали. Он стал для меня замечательным другом, с тех пор как я здесь, в «Мадриде».

Первый гол, пожалуй, важнее второго, ведь тогда счет был 2:2, и с него началась наша победа», - отметил Эндрик.

Мадридский «Реал» победил «Сельту» со счетом 5:2 в матче Кубка Испании.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Реал Мадрид
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