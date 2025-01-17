Скандальным стал эпизод матча 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались Арсенал и Тоттенхэм.

Команды играли в Лондоне на стадионе Эмирейтс, и хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1.

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Пропустив гол в первом тайме от Сон Хын Мина, канониры забили два гола в раздевалку. Автогол Доминика Соланке и мяч Леандро Троссарда решили судьбу матча.

При счете 0:1 на 40-й минуте Леандро Троссард прорвался по флангу, и канониры получили право на выполнение углового. При подробном рассмотрении эпизода в видеоповторах оказалось, что корнер был назначен ошибочно, так как последним мяча коснулся именно игрок канониров, а не его соперник.

В результате подачи с этого углового был забит мяч, авторство которого записали как автогол Доминика Соланке, и счет сравнялся (1:1). VAR этот эпизод не изучал, поскольку, по судейским инструкциям, видеоассистент не возвращается к игровому моменту, который предшествует голевому, если между ними случилась остановка игры, например из-за выхода мяча за пределы поля.

Скандал в Англии. Арсенал забил после корнера, назначенного ошибочно?