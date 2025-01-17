Одноклубник Довбика заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с Ромой

31-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала поделился своими мечтами и рассказал о прошлых трансферных возможностях.

«Конечно, я хотел бы выиграть Лигу чемпионов. Это можно сделать с «Ромой», а вообще - с любой командой. Но сейчас я в «Роме», поэтому лучше было бы достичь этого именно с ними.

В прошлом я имел шанс перейти в ПСЖ. Все уже было практически решено, но в последний момент что-то пошло не так. Однако я доволен своей карьерой. Я выиграл чемпионат мира. После этой победы я два или три дня был в состоянии невероятной эйфории», - рассказал Дибала.

За «Рому» также выступает украинский форвард Артем Довбик. Было бы увлекательно увидеть, как этот тандем приобретает Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер «Ромы» рассказал о планах команды на этот сезон.