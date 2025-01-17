Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Одноклубник Довбика заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с Ромой
Италия
17 января 2025, 02:18 |
49
0

Одноклубник Довбика заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с Ромой

Пауло Дибала рассказал о своих мечтах

17 января 2025, 02:18 |
49
0
Одноклубник Довбика заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала поделился своими мечтами и рассказал о прошлых трансферных возможностях.

«Конечно, я хотел бы выиграть Лигу чемпионов. Это можно сделать с «Ромой», а вообще - с любой командой. Но сейчас я в «Роме», поэтому лучше было бы достичь этого именно с ними.

В прошлом я имел шанс перейти в ПСЖ. Все уже было практически решено, но в последний момент что-то пошло не так. Однако я доволен своей карьерой. Я выиграл чемпионат мира. После этой победы я два или три дня был в состоянии невероятной эйфории», - рассказал Дибала.

За «Рому» также выступает украинский форвард Артем Довбик. Было бы увлекательно увидеть, как этот тандем приобретает Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер «Ромы» рассказал о планах команды на этот сезон.

По теме:
Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Все знают, что было дальше». Экс-звезда Ромы верит в прогресс Довбика
Топ-7 футболистов, которые в конце сезона могут стать свободными агентами
Рома Рим Пауло Дибала Артем Довбик Лига чемпионов
Олександр Сільченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Футбол | 16 января 2025, 13:03 17
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо

Анастасия Конопля до брака с Ефимом встречалась с Денисом Поповым

Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Бокс | 16 января 2025, 12:15 0
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе рассказал о поединке с Энди Руисом

Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
Футбол | 16.01.2025, 21:29
Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
«Амад просто спас». Фанаты отреагировали на победу МЮ над Саутгемптоном
Футбол | 17.01.2025, 02:30
«Амад просто спас». Фанаты отреагировали на победу МЮ над Саутгемптоном
«Амад просто спас». Фанаты отреагировали на победу МЮ над Саутгемптоном
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 237
Футбол
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 3
Бокс
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
15.01.2025, 21:24
Бокс
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 14
Футбол
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина идет без потерь. Таблица после трех туров
15.01.2025, 00:15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем