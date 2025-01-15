«Интересно все». Тренер Довбика рассказал о задачах Ромы на сезон
Команда Раньери набрала хорошую форму
Рома не проигрывает в последних пяти матчах во всех турнирах, продолжая борьбу в чемпионате и Кубке Италии, а также в Лиге Европы.
Наставник Клаудио Раньери пока не готов расставлять приоритеты.
«Мы играем в трех турнирах и нам интересно все, нам интересен каждый турнир. Я не готов давать обещания, которые мы не сможем выполнить, чтобы сейчас просто порадовать болельщиков».
«У нас за три недели будет семь матчей, нужно думать о том, как нам восстанавливаться. Я уверен лишь в том, что Рома сейчас является конкурентной командой», – сказал Раньери.
В чемпионате Италии команда идет 10-й.
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