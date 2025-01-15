Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Интересно все». Тренер Довбика рассказал о задачах Ромы на сезон
Италия
15 января 2025, 17:55 | Обновлено 15 января 2025, 17:56
436
0

«Интересно все». Тренер Довбика рассказал о задачах Ромы на сезон

Команда Раньери набрала хорошую форму

15 января 2025, 17:55 | Обновлено 15 января 2025, 17:56
436
0
«Интересно все». Тренер Довбика рассказал о задачах Ромы на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома не проигрывает в последних пяти матчах во всех турнирах, продолжая борьбу в чемпионате и Кубке Италии, а также в Лиге Европы.

Наставник Клаудио Раньери пока не готов расставлять приоритеты.

«Мы играем в трех турнирах и нам интересно все, нам интересен каждый турнир. Я не готов давать обещания, которые мы не сможем выполнить, чтобы сейчас просто порадовать болельщиков».

«У нас за три недели будет семь матчей, нужно думать о том, как нам восстанавливаться. Я уверен лишь в том, что Рома сейчас является конкурентной командой», – сказал Раньери.

В чемпионате Италии команда идет 10-й.

По теме:
«Они его обвиняют». Известно, почему фанаты Ромы не довольны Довбиком
Обошлось. Лидер Милана избежал травмы
Интер – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Универсиада-2025. Хоккеисты сборной Украины разгромили Польшу
Хоккей | 14 января 2025, 23:21 0
Универсиада-2025. Хоккеисты сборной Украины разгромили Польшу
Универсиада-2025. Хоккеисты сборной Украины разгромили Польшу

Подопечные Артема Гниденко сыграли второй матч на Играх в Турине

Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Футбол | 15 января 2025, 08:26 6
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков

Мадридцы проиграли в Суперкубке Испании «Барселоне» со счетом 2:5

12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open
Теннис | 15.01.2025, 14:12
12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open
12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open
Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
Футбол | 15.01.2025, 18:15
Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
Романо подтвердил: Шахтер продал форварда в МЛС, известна сумма трансфера
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Бокс | 15.01.2025, 08:50
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 5
Бокс
«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала
«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала
13.01.2025, 17:57 1
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 19
Футбол
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
13.01.2025, 21:21 2
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 80
Футбол
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 18
Бокс
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем