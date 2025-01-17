Испания17 января 2025, 01:13 | Обновлено 17 января 2025, 01:47
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Ключевая статистика матча Кубка Испании 2024/25: Реал Мадрид – Сельта
Мадридский «Реал» одержал победу над своим соперником в дополнительное время
17 января 2025, 01:13 | Обновлено 17 января 2025, 01:47
208
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16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Сельта». Матч завершился разгромной победой «сливочных» (5:2). Забитыми мячами отметились Мбаппе, Винисиус, Бамба, Маркос Алонсо, Эндрик (дубль) и Вальверде.
Статистика
Реал Мадрид – Сельта
- Владение мячом: 58% – 42%
- Большие шансы: 3 – 2
- Удары по воротам: 23 – 12
- Удары в створ ворот: 11 – 4
- Сейвы: 2 – 5
- Угловые: 11 – 6
- Фолы: 10 – 11
- Передачи: 817 – 582
- Точные передачи: 746 – 498
- Отборы мяча: 17 – 26
- Штрафные удары: 11 – 9
- Желтые карточки: 2 – 4
20 января будет определена команда, с которой «сливочные» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании.
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