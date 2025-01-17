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Испания
17 января 2025, 01:13 | Обновлено 17 января 2025, 01:47
208
0

Ключевая статистика матча Кубка Испании 2024/25: Реал Мадрид – Сельта

Мадридский «Реал» одержал победу над своим соперником в дополнительное время

17 января 2025, 01:13 | Обновлено 17 января 2025, 01:47
208
0
Ключевая статистика матча Кубка Испании 2024/25: Реал Мадрид – Сельта
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Сельта». Матч завершился разгромной победой «сливочных» (5:2). Забитыми мячами отметились Мбаппе, Винисиус, Бамба, Маркос Алонсо, Эндрик (дубль) и Вальверде.

Статистика

Реал Мадрид – Сельта

  • Владение мячом: 58% – 42%
  • Большие шансы: 3 – 2
  • Удары по воротам: 23 – 12
  • Удары в створ ворот: 11 – 4
  • Сейвы: 2 – 5
  • Угловые: 11 – 6
  • Фолы: 10 – 11
  • Передачи: 817 – 582
  • Точные передачи: 746 – 498
  • Отборы мяча: 17 – 26
  • Штрафные удары: 11 – 9
  • Желтые карточки: 2 – 4

20 января будет определена команда, с которой «сливочные» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании.

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Реал Мадрид Сельта Кубок Испании по футболу Реал - Сельта статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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