Ключевая статистика матча Кубка Испании 2024/25: Реал Мадрид – Сельта

16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании по футболу состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Сельта». Матч завершился разгромной победой «сливочных» (5:2). Забитыми мячами отметились Мбаппе, Винисиус, Бамба, Маркос Алонсо, Эндрик (дубль) и Вальверде.

Статистика

Реал Мадрид – Сельта

Владение мячом: 58% – 42%

Большие шансы: 3 – 2

Удары по воротам: 23 – 12

Удары в створ ворот: 11 – 4

Сейвы: 2 – 5

Угловые: 11 – 6

Фолы: 10 – 11

Передачи: 817 – 582

Точные передачи: 746 – 498

Отборы мяча: 17 – 26

Штрафные удары: 11 – 9

Желтые карточки: 2 – 4

20 января будет определена команда, с которой «сливочные» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании.